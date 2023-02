Daniel Alves: brasileiro foi preso na Espanha acusado de estupro. Pedro Martins / MoWa Press –

Na esteira da repercussão do caso envolvendo o jogador brasileiro de futebol, Daniel Alves, preso na Espanha sob acusação de estupro, o deputado estadual Requião Filho (PT) encaminhou esta semana uma sugestão ao governador Ratinho Júnior (PSD) para que seja implementado no Paraná um protocolo de proteção às mulheres, em espaços públicos e privados. A ideia, inspirada no caso de violência contra à mulher que chocou o mundo do esporte recentemente envolvendo nomes famosos do futebol brasileiro, tem como objetivo dar uma resposta rápida de auxílio às vítimas, assim como já ocorre na Espanha.

