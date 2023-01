Na noite desta quarta-feira (04), após denúncia anônima realizada por meio do número telefônico “Disque Denúncia 181”, uma ação rápida da Polícia Militar do Paraná (PMPR) resultou na prisão de uma mulher de 54 anos e de um rapaz de 22 anos, por tráfico de entorpecentes e posse de drogas para consumo pessoal, no bairro Porto Seguro, em Paranaguá.

Leia mais no Blog Plantão de Polícia