Divulgação/Polícia Ambiental

A combinação de vigilância, denúncia, agilidade e preservação do meio ambiente possibilitou que o Instituto Água e Terra (IAT), com o suporte do Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb) de Londrina, impedisse um grande desmatamento em um terreno de quase 80 hectares de Mata Atlântica, na área rural de São Jerônimo da Serra, na região Norte. A ação ocorreu no sábado (28).

Após denúncia anônima, fiscais do IAT de plantão e policiais foram até o local de mata fechada e localizaram quatro hectares de área destruída. O desmatamento ilegal resultou em três Autos de Infração Ambiental (AIA), contra o maquinista que operava o trator; o proprietário dos equipamentos; e o arrendatário do terreno.

As multas, somadas, devem ultrapassar R$ 70 mil. O trator também foi apreendido pelo órgão ambiental, que é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest).

Chefe da regional do IAT em Cornélio Procópio, escritório responsável pela fiscalização na região, João Carlos Ferreira destacou a velocidade no atendimento por parte do Estado, entre o recebimento da denúncia e a paralisação dos cortes. “Estamos falando de uma floresta de Mata Atlântica que estava sendo derrubada sem autorização. Quando chegamos, cerca de quatro hectares já estavam no chão. Considerando que estamos falando de uma área de quase 80 hectares, é bem provável que o desmatamento seria bem maior se não fossem os trabalhos dos nossos fiscais e da Polícia Ambiental”, afirmou.

“São pessoas que acham que nos fins de semana não há fiscalização. O IAT e as forças de segurança não param. Estamos atentos a tudo”, acrescentou Ferreira.

VIGILÂNCIA – O acompanhamento das áreas desmatadas é feito rotineiramente pelos policiais militares por meio do policiamento motorizado. Graças às denúncias feitas pela população, tanto pelo telefone do batalhão quanto pelo Disque-Denúncia 181, dezenas de áreas são monitoradas para identificar pontos sensíveis e os responsáveis por devastações da flora silvestre.

A integração com outros órgãos foi fortalecida para fazer frente aos casos de desmatamento e exploração ilegal das florestas. Por meio do convênio com o IAT, operações conjuntas são promovidas em várias regiões do Paraná, e com o apoio de outras entidades ligadas à defesa dos recursos naturais campanhas educativas trabalham com a conscientização de adultos e crianças sobre o porquê cuidar da terra e da mata silvestre.

COMO DENUNCIAR – O contato com as forças policiais pode ser feito via telefone 181, de forma gratuita, ou através da internet. Tanto pelo telefone quanto pela internet, é possível manter o anonimato, pois não é necessário se identificar.

CRIME – Quem pratica o desmatamento ilegal está sujeito a penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais) e no Decreto Federal nº 6514/08 (Condutas Infracionais ao Meio Ambiente). O responsável também pode responder a processo por crime ambiental.