Após denúncia via 181, PMPR apreende 912 quilos de drogas em Apucarana – Foto: PMPR

Após uma denúncia anônima registrada pelo Disque-Denúncia 181, a Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu 912 quilos de drogas em uma residência em Apucarana, no Centro-Norte. O caso, que aconteceu na tarde de sexta-feira (20), foi a maior apreensão registrada pelos militares estaduais que atuam no 10º Batalhão da Polícia Militar, pertencente ao 2º Comando Regional de Polícia Militar (2º CRPM).

Leia mais no blog Plantão de Polícia.