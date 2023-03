Divulgação/PMPR

A Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV), apreendeu 12 pássaros silvestres, na segunda-feira (20), em uma residência utilizada como ponto de compra e venda de aves silvestres, sem documentação ou autorização de órgão ambiental, em Arapongas, na região Norte do estado.

LEIA MAIS NO BLOG PLANTÃO DE POLÍCIA CLICANDO AQUI