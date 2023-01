Foto: Franklin de Freitas/ Arquivo Bem Paraná

Curitiba registrou uma sequência de dias ensolarados ao longo da última semana, com o céu ficando com poucas nuvens o dia todo e um tempo mais seco. Em breve, porém, esse cenário deve mudar. Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), as taxas de instabilidade aumentaram de forma significativa sobre o Paraná neste domingo (29 de janeiro) e, na capital paranaense, isso deve refletir na ocorrência de chuva a partir do final da tarde e ao longo de toda a noite.

A manhã e o começo da tarde de hoje, contudo, registra temperaturas elevadas. A previsão é de temperatura máxima de 28ºC para o dia e temperatura mínima de 19ºC. A partir das 18 horas, contudo, começa a esfriar e também deve começar a chover. A probabilidade de ocorrência de chuva, segundo o Simepar, é de 96%.

Para o começo da semana, a previsão é parecida. A segunda-feira, por exemplo, será um dia com tempo bastante instável, com chuvas ocorrendo em vários momentos. Ao longo do dia, o tempo se mostra um pouco mais abafado, gerando um ambiente favorável para a ocorrência de temporais localizados, principalmente entre a tarde e noite.

Já para os dias seguintes, entre terça e quinta-feira, a previsão é de tempo instável no Paraná (e em Curitiba). “Maior condição de temporais na terça-feira. Na quarta-feira teremos pouca chuva no oeste, sudoeste e o sul paranaense. Na quinta-feira a instabilidade ocorre em todos os setores”, informa o Simepar.

No caso de Curitiba, os dias mais chuvosos da semana que se inicia devem ser segunda e terça. Nos dias seguintes chove menos, mas ainda devem ocorrer precipitações e a chuva só volta a dar trégua na próxima semana, a partir de domingo (5 de fevereiro).