Após dias seguidos de chuva, Graciosa é interditada preventivamente neste sábado Foto: DER

Devido ao acúmulo de chuvas dos últimos dias, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) decidiu interditar preventivamente a Estrada da Graciosa (PR-410) na noite deste sábado (08), a partir das 22h, com previsão de reabertura às 10h da manhã de domingo (09).

Medida semelhante já foi empregada no mês passado, visando garantir a segurança de todos os usuários que trafegam pelo trecho, atualmente com obras emergenciais de recuperação em quatro quilômetros da rodovia.

Escorregamentos de pequeno porte foram registrados nos últimos dias nos aterros já danificados pela chuva em meses anteriores, e a tendência é que estes movimentos se repitam ou mesmo se intensifiquem devido às condições climáticas do feriado.

O DER/PR permanece monitorando o trecho, podendo realizar novas interdições de acordo com as próximas análises geotécnicas e pluviométricas. De acordo com os serviços de meteorologia, a previsão é que as chuvas persistam no Litoral pelos próximos dias.