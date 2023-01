Prefeito Rafael Greca recebe do prefeito de Colombo, Helder Lazarotto, convite para a 56a Festa da Uva de Colombo. Participaram do convite, a Rainha da Festa, Denise Bonin, a 1a Princesa, Jamile Pontes; a 2a Princesa, Allana Pioto; a Miss Simpatia, Sheila Caron; Evandro Lazarotto e Murilo Lazarotto. Crédito: Divulgação/ SMCS

Nesta sexta-feira (20/1), o prefeito Rafael Greca recebeu no Palácio 29 de Março o prefeito de Colombo, Helder Lazarotto, que o convidou para a Festa da Uva do município e aproveitou a oportunidade para presentear Greca com uma cesta de produtos da região.

Depois de dois anos sem ser realizado, o evento volta a acontecer em 2023. Lazarotto estava acompanhado da Rainha da Festa, Denise Bonin; da 1ª Princesa, Jamile Pontes; da 2ª Princesa, Allana Pioto; da Miss Simpatia, Sheila Caron; e do filho Evandro Lazarotto. Também participou do encontro Murilo Lazarotto, do departamento da Juventude, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Família do Estado, e o assessor Especial de Articulação Política, Lucas Navarro de Souza.

“É uma alegria recebê-los, essa é uma festa muito importante, que traz recursos e movimenta a economia da região. Viva Curitiba e viva Colombo”, declarou Greca.

A Festa

A 56ª edição da Festa da Uva acontece de 2 a 5 de fevereiro, no Parque da Uva, e entre as atrações, shows do Zé Neto & Cristiano, Raça Negra e Guilherme & Benuto, além de mais de 40 shows de artistas locais.

“No dia 5 comemoraremos também os 133 anos de Colombo, uma data especial para todos os moradores da cidade”, comenta Helder Lazarotto, prefeito de Colombo.

Ainda dentro do evento, acontece a I Feira Do Agronegócio e Turismo de Colombo, com 60 expositores dos mais variados segmentos do setor, reunindo desde cultivadores, produtores, processadores e comerciantes.

No mesmo espaço o público poderá visitar a Feira da Vitivinicultura, com 33 boxes de venda de uva, vinho, suco e outros produtos. Serão 15 toneladas de uva e mais de 50 mil litros de vinho. Cervejarias, café colonial, Feira de Artesanato e Feira Gastronômica também estão entre as atrações. São esperadas 20 mil pessoas em cada dia do evento.

Serviço

Festa da Uva de Colombo

Datas: 2, 3, 4 e 5 de fevereiro de 2023

Local: Parque Municipal da Uva – Rua Marechal Floriano Peixoto, 8771 – Colombo