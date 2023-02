Prefeitura de Paranaguá





O Carnaval 2023 promete agitar o litoral do Paraná em 2023. Depois de dois anos parada devido à pandemia da Covid-19, a programação carnavalesca volta às cidades litorâneas com trios elétricos e bandas locais.

A Prefeitura de Matinhos anunciou, já para sábado (18), a tradicional Matinbanda no trio elétrico na Praia Brava de Matinhos e também no balneário Flórida. Já no domingo, na Praia Brava de Caiobá, quem faz a festa é a Caiobanda.

Em Guaratuba, a programação começa desde sexta (17) com o Grito de Carnaval no Trio Elétrico na Praia Central. Ao longo do feriado, a cidade ainda conta com atrações como Escola de Samba Unidos de Guaratuba, o desfile de blocos e a Bandinha Guaratuba.

A Prefeitura de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secultur), também já lançou a programação para o Carnaval 2023 e promete o maior evento pré-carnaval do litoral do estado. Na cidade, a programação começou desde a última sexta-feira (3), mas continua até o fim do feriado.

No domingo (12), os turistas e moradores de Paranaguá poderão participar do Banho à Fantasia, que sairá as 11h da Praça Guincho. Nos dias 18 e 19, a Secultur fará bailes públicos em frente a Estação Ferroviária da Cidade.

Em Antonina, a programação também começa na sexta (17) com o desfile do Bloco do Bom Brinquedo e a tão esperada Coroação do Rei e da Rainha do Carnaval. Nos outros dias, o carnaval de Antonina segue com desfiles das escolas de samba, bailes públicos e o famoso Concurso das Escandalosas e das Charmosas.



Confira a programação completa do Carnaval 2023

Matinhos

Sábado (18)

À noite – Matinbanda no trio elétrico na Praia Brava de Matinho

Domingo (19)

À tarde – Carnaval Infantil na Praia Brava de Caioba

À noite – Caiobanda na Praia Brava de Caioba

Segunda e terça (20 e 21)

À noite – Trio Elétrico na Praiva Brava de Matinhos

À noite – Trio Elétrico na Avenida Beira-Mar

Guaratuba

Sexta (17)

12h às 18h – Grito de Carnaval – Trio Elétrico na Praia Central.

19h às 1h – Grito de Carnaval – Praça dos Namorados (Passeio do Pôr do Sol)

Sábado (18)

Barra do Saí

20h30 – Bloco do Caranguejo

Avenida 29 de Abril

20h30 – Participações Especiais e Escola de Samba Unidos de Guaratuba

21h – Concurso de Blocos (Desfile)

22h30 às 2h – Trios Elétricos

Domingo (19)

Balneário Coroados

19h às 23h – Carnaval no Coroados

Avenida 29 de Abril

21h – Desfile de Blocos

22h30 às 2h – Trios Elétricos

Segunda (20)

15h às 18h – Bandinha de Guaratuba

Praça dos Namorados (Passeio do Pôr do Sol)

Avenida 29 de Abril

21h – Premiação dos Blocos – Desfile do Campeão

22h30 – Escola de Samba Unidos de Guara

23h às 2h – Trios elétricos e Banda de Guaratuba

Paranaguá

Sexta (12)

11h – Banho a Fantasia na Praça do Guincho

Quarta, quinta a sexta (15, 16 e 17)

17h – Banda de Marchinhas e Feira Gastronômica na Praça Fernando Amaro

Sábado (18)

20h – Baile de Fandango com Associação e Cultura Popular Mandicuera;

22h – Baile de Fandango com Grupo Canutilho Temperado

22h – Baile Público em frente a Estação Ferroviária

Domingo (19)

16h – Baile Infantil em frente a Estação Ferroviária

20h – Baile de Fandango com Grupo Folclórico Mestre Romão

22h – Baile de Fandango com Grupo de Fandango Família Domingues

Segunda (20)

20h – Baile de Fandango com Grupo de Fandango Pés de Ouro;

21h – Baile dos Sujos em frente a Estação Ferroviária

22h – Baile de Fandango com Grupo Viola Afinada – Mestre Zeca

Antonina

Sexta (17)

21h – Desfile do Bloco Bom Brinquedo na Estação Ferroviária

21h30 Coroação do Rei e da Rainha do Carnaval 2023 na Avenida do Samba

22h Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Sábado (18)

18h50 Desfile dos Blocos Carnavalescos e Folclóricos na Avenida do Samba

00h Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Domingo (19)

22h Desfile das Escolas de Samba na Avenida do Samba

0h Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Segunda (20)

16h Baile Infantil com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

18h Corrida Rústica das Escandalosas nas Ruas do Centro Histórico

20h Concurso das Escandalosas e das Charmosas na Avenida do Samba

22h Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba

Terça (21)

20h Desfile do bloco Amigos da Única

22h Baile Público com o Grupo Bora Rolê na Avenida do Samba