Franklin de Freitas

Com o fim das restrições a caminhões e outros veículos pesados, as filas voltaram na BR-376 e na BR-277 na tarde desta segunda (2). A BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina, tem uma interdição parcial no quilômetro 668,7, em Guaratuba, devido a um deslizamento de terra. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 15h50, a fila era de 23 quilômetros em direção a Santa Catarina e 14 quilômetros em direção a Curitiba.

Na BR-277, que liga a capital às praias paranaenses, por volta das 16h50, o congestionamento no sentido Curitiba era de 14 quilômetros. No sentido Paranaguá, está o tráfego está lento, segundo informações do Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Um acidente com vítimas no quilômetro 25 no fim desta tarde complica ainda mais a situação na rodovia.

Para quem vai pegar as estradas nesta segunda-feira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recomenda atenção e paciência e lembra que as restrições para caminhões nas BR-277 e BR-376 terminaram ao meio-dia desta segunda-feira.

A restrição foi definida para aliviar o trânsito nas rodovias durante as festividades de fim de ano. A medida foi adotada após os recentes deslizamentos de terra registrados na BR-376 e BR-277.

A PRF criou medidas de proibição para carretas, cegonhas, bitrens, entre outros veículos pesados, em determinados momentos do dia.