A BR-376, após a liberação, nesta sexta-feira

A BR-376 está sem retenção de fluxo na noite desta sexta-feira (20), segundo afirmou a concessionária Arteris Litoral Sul, às 20h25 desta sexta. A estrada sofreu novo deslizamento de terra no km 668,7 na noite de quinta-feira (19), e ficou interditada por 12 horas. Só foi liberada na manhã desta sexta. O trecho atingido fica no município de Guaratuba (litoral do Paraná).

Segundo afirmou a concessionária, o fluxo era normal na altura do km 668,7 no sentido Santa Catarina e no sentido Curitiba, onde houve o deslizamento de quinta-feira. Chovia em pontos alternados do trecho.

Mais cedo, contudo, houve retenção de fluxo. Por volta das 18 horas, havia uma fila de 12 quilômetros o sentido SC, entre os kms 656 e 668, entre Tijucas do Sul (região metropolitana de Curitiba) e Guaratuba. No sentido Curitiba, a fila era de 4 quilômetros, do km 672 ao 668.

“Neste momento, há duas faixas liberadas para tráfego no km 668 da BR-376/PR, sentido Curitiba, e uma faixa no sentido SC”, publicou a Arteris, no Twitter, por volta das 20h25 desta sexta. Às 21h10, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) também afirmou que o fluxo estava sem fila no trecho.

Em condições normais, a BR-376 teria três faixas em cada sentido nesse trecho. Contudo, as faixas não estão liberadas totalmente ainda por causa do deslizamento de terra ocorrido em 28 de novembro, na altura do km 668,3. Segundo a Arteris, o tráfego está sendo conduzido pelas equipes e viaturas operacionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF).