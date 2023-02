A BR-376, após a liberação, nesta sexta-feira (Foto; Arteris Litoral Sul)

Após ter sido interditada durante a madrugada desta quinta-feira, 2 de fevereiro, a BR-376 foi liberada às 9 horas desta manhã. Segundo as informações da Auto Pista Litoral Sul a interdição foi preventiva em função das fortes chuvas registradas nos últimos dias.

A liberação ocorre após a inspeção da equipe da concessionária que constatou condições seguras para a liberação do tráfego em Guaratuba, no km 669. O fluxo de carros será coordenado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até Joinville (SC).

O fechamento foi comunicado pela PRF como medida preventiva e sem previsão de liberação. No mesmo comunicado da liberação, a concessionária ressaltava que novas interdições não estão descartadas e que podem ocorrer a qualquer momento, a depender da situação do terreno e do tempo.