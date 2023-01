PMPR

A Polícia Militar do Paraná prendeu na madrugada desta segunda-feira (2) dois suspeitos de participação no assalto a uma agência bancária de Paranaguá, no litoral paranaense. A equipe foi acionada por volta das 2 horas da madrugada, após funcionários de uma empresa de monitoramento informarem que um assalto estava acontecendo na agência bancária localizada na Praça Fernando Amaro, no Centro Histórico, e que os vigilantes foram rendidos por três criminosos e feitos reféns.

