DER-PR

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) liberou meia pista da PR-092 na altura do km 137, em Doutor Ulysses, região do Vale do Ribeira. O local foi atingido por um escorregamento de material de grandes proporções, com terra, rochas e vegetação interditando a rodovia desde a última sexta-feira (24).

O DER/PR iniciou os serviços de retirada de material no final de semana, e, após avaliação geológica da estabilidade do talude danificado ,decidiu liberar meia pista, com a recomendação que ela seja utilizada somente em casos de extrema necessidade, pois há riscos de novas quedas de barreira. O trecho conta com sinalização emergencial alertando aos usuários quanto à situação.

Em casos de chuva, a rodovia deve ser evitada pelos usuários, podendo vir a ser interditada preventivamente.

O local danificado fica a cerca de dois quilômetros do viaduto sobre a linha férrea e a cinco quilômetros do município. A PR-092, não pavimentada no trecho, faz a ligação entre o Vale do Ribeira e o Norte Pioneiro (Jaguariaíva).

O DER/PR atualmente estuda alternativas para corrigir o dano no talude e liberar o trecho da rodovia com segurança aos usuários.