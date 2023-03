Levy Ferreira/SMCS

O viaduto que liga as ruas João Miqueletto e Eduardo Pinto da Rocha sobre a linha férrea do Alto Boqueirão será reaberto à passagem de trânsito leve e contínuo. Obras de reforço estrutural permitirão a passagem de carros e caminhonetes, com no máximo duas toneladas de peso por veículo, até que a construção de uma nova estrutura seja feita ao lado do viaduto existente.



O viaduto tem cerca de 50 anos e foi projetado para suportar um tráfego muito inferior ao que estava recebendo, o que contribuiu para colapsar a estrutura.



O processo para a contratação das obras de reforço estrutural está sendo feito pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, em regime emergencial, com previsão de 8 semanas de execução após o início dos serviços.