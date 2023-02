Atualmente, fraude tem ocorrido de maneira mais comum através dos meios digitais, redes sociais e aplicativos. Foto: PCPR

Desde o início do Verão Maior Paraná, em 16 de dezembro de 2022, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) registrou 152 boletins de ocorrência por crime de estelionato. Atualmente, este tipo de fraude tem ocorrido de maneira mais comum através dos meios digitais, redes sociais e aplicativos. Por isso, a PCPR orienta a população sobre as situações recorrentes e o que fazer para evitar cair em golpes desse tipo na internet.

