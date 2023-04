Divulgação/SMCS/Daniel Castellano

Nesta segunda (17/4) e terça-feira (18/4) termina o período de nomeação e posse dos 110 auxiliares de serviços escolares (inspetores) aprovados no Concurso Público 2022. Os novos inspetores deverão comparecer na sede da Secretaria de Administração, Gestão de Pessoal e Tecnologia da Informação (Smap), na Rua Solimões, 160, levando documentos conforme editais.

Para conferir em qual data e horário será recebido, o candidato deve realizar a busca pelo seu nome no edital 11 ou no edital 12. Basta digitar Ctrl+F e colocar o nome do campo de localização.

Heteroidentificação

Na quarta-feira (19/4), 30 candidatos para o cargo de auxiliar de serviços escolares declarados preto, pardo ou indígena (PPI) terão que cumprir o procedimento da heteroidentificação e apresentar os documentos, conforme edital.

Neste caso, a Smap alerta para a atenção ao site da Prefeitura, que trará as informações, avisos e resultados do processo.

Esta também é a recomendação para os demais candidatos que fizeram o concurso público, já que novas convocações para outras carreiras devem ser publicadas em breve.