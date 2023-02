Obras entram em nova fase com novos bloqueios (Franklin de Freitas)

Com o avanço das obras do Complexo do Tarumã, novos bloqueios no trânsito acontecem a partir das 10 horas desta segunda-feira (27). Nesta etapa, os acessos do lado sul do Viaduto do Tarumã e a rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Supermercado Muffato e da Superintendência Regional do DNIT, terão bloqueio total.

Com os bloqueios, quem vem do Centro pela Victor Ferreira do Amaral e deseja acessar a Linha Verde no sentido Pinheirinho, deve virar à direita, antes do Supermercado Muffato, na Avenida Affonso Penna. Em seguida, virar à esquerda na Rua Maria Ficinska, que dará acesso à Linha Verde, sentido Pinheirinho.

Para quem vem da região sul pela Linha Verde e deseja entrar na Avenida Victor Ferreira do Amaral, a opção é acessar a via local da Linha Verde, próximo ao Auto Shopping Curitiba. Depois, virar à direita na Rua Suécia e em seguida virar à esquerda na Rua General Polli Coelho, de onde terá acesso à Victor Ferreira do Amaral.

Em janeiro, na primeira fase das obras, o lado norte do Viaduto do Tarumã e parte da rotatória sob a estrutura viária, ao lado do Colégio Militar do Paraná e da concessionária CCV, tiveram o trânsito bloqueado. Este bloqueio continua no local e também há rotas alternativas para circular.

Embora as obras afetem os acessos ao Viaduto do Tarumã e as rotatórias que existiam no local, neste momento, não haverá bloqueios na Avenida Victor Ferreira do Amaral e na Linha Verde, que seguem com fluxo normal em ambos os sentidos.

Para orientar os motoristas, a Setran instalou placas de sinalização. Agentes de trânsito também vão permanecer no local nos próximos dias.