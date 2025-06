Caminhão vazio acessa área de escape da BR-277, no Litoral do Paraná, na noite deste domingo, 29 de junho. (Divulgação EPR Litoral Pioneiro)

A área de escape da BR-277, no Litoral do Paraná, foi responsável por ‘segurar’ quatro caminhões que perderam os freios durante descida pela Serra do Mar. Localizada na altura do km 36 da rodovia, a área fica no pé da Serra e, apenas em junho, salvou a vida de quatro caminhoneiros.

Os dados são da concessionária responsável pela via, EPR Litoral Pioneiro, e foram divulgados nesta segunda-feira, 30 de junho.

Caminhão vazio para na área de escape neste domingo

A ocorrência mais recente foi no começo da noite deste domingo, 29 de junho, quando um caminhão vazio acessou o dispositivo. O motorista foi atendido pela EPR Litoral Pioneiro e não ficou ferido.

Além dele, outros três motoristas tiveram a vida salva pela área de escape da BR-277 durante o mês de junho. Nas situações anteriores os caminhões apresentaram falha no sistema de freios.

BR-277

Desde que foi revitalizada pela EPR Litoral Pioneiro, em março de 2024, a área de escape salvou 99 vidas em 27 acessos ao dispositivo. Até o sexto ano de contrato a concessionária irá implementar uma nova área de escape, no km 46 da rodovia.