Inaugurado em 2022, o Armazém da Família que ficava sob o Viaduto do Capanema, no Jardim Botânico, vai mudar de endereço. Uma nova estrutura será montada no interior do Mercado Regional Cajuru, com previsão de início das atividades no fim de agosto.

A mudança faz parte do processo de requalificação da política pública de segurança alimentar e nutricional promovido pela Prefeitura de Curitiba.

A nova localização está próxima de regiões com mais famílias cadastradas no programa, como os bairros Cajuru, Uberaba e Capão da Imbuia.