Ednubia Ghisi / MST-PR

O primeiro Armazém do Campo Cultural de Curitiba vai reunir muita música e comida boa no próximo dia 23 de abril, na Cidade Industrial. Com shows, feijoada e feiras de produtos da Reforma Agrária e da Economia Solidária, o encontro quer reunir consumidores/as fiéis da rede Armazém do Campo e apoiadores da Reforma Agrária.

Já são presenças confirmadas a cantora Rubia Divino e o grupo Mulheres na Roda de Samba. A feijoada, tradicional ou vegana, ficará por conta do Tabuleiro Odara e Bloco Afro Pretinhosidade. No Bar Armazém do Campo, o público poderá se refrescar com chope, caipirinhas orgânicas e sucos integrais da reforma agrária.

A feijoada com o ingresso para o evento custa R$ 40 por pessoa ou R$ 70 para duas pessoas e deve ser comprada antecipadamente neste link. Já o ingresso, sem a feijoada, custa R$ 10 na compra antecipada (mesmo link de antes) e R$ 20 na portaria do evento. Crianças até 12 anos não pagam ingresso, até 5 anos não pagam a feijoada e para crianças entre 6 e 12 anos a feijoada custa R$ 20, também comprada antecipadamente.

A ação acontece no mês de luta pela Reforma Agrária Popular, e é mais um passo do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra em trazer a marca nacional Armazém do Campo para a capital paranaense. Em dezembro de 2022, a presença do Armazém do Campo em Curitiba foi inaugurada em três Feiras Orgânicas da prefeitura, na feira das Cooperativas da Agricultura Familiar e na Feira de Orgânicos da UFPR.

“Os Armazéns do Campo, além de comercializar os nossos produtos, eles costumam ter toda essa parte cultural, com música, comidas, atividades, coisas que tem a ver com a cultura popular, com a nossa cultura. Então o Armazém Cultural é um jeito que encontramos de ir fazendo esse trabalho enquanto não temos nossa loja física”, conta Isabela Gonçalves, integrante da coordenação do Produtos da Terra e uma das responsáveis pelo evento.

Fruto da articulação da iniciativa Produtos da Terra Paraná, a frente de comercialização da Cooperativa Central de Reforma Agrário do Paraná (CCA-PR), o Armazém do Campo Cultural é uma forma de trazer as pessoas da cidade mais para perto das temáticas da reforma agrária e “criar o clima” do que será a loja física da marca.

Programação:

11h – Abertura do evento

11h às 18h – Bar do Armazém, Feira de Artesanato com a Rede Mandala e Feira de Produtos da Reforma Agrária do Armazém do Campo

12h às 16h – Feijoada do Tabuleiro Odara e Bloco Afro Pretinhosidade

12h – Samba com as Mulheres na Roda de Samba

15h30 – Show com Rubia Divino

Local: sede do Sindiquímica, na R. Sen. Accioly Filho, 851 – CIC – Curitiba – PR, domingo (23), das 11h às 18h.

Armazém do Campo em Curitiba

A Rede Armazém do Campo surgiu com a abertura da primeira loja física em São Paulo há 7 anos, e hoje está presente em mais de 30 cidades brasileiras. Em Curitiba, a rede está ligada à marca Produtos da Terra, que já atua há quase sete anos na cidade com a comercialização de produtos da reforma agrária, da agricultura familiar, da economia solidária e da agroecologia.

O Produtos da Terra é gerido pela Cooperativa Central da Reforma Agrária do Paraná (CCA) e é um dos projetos abarcados pela Rede Mandala – Rede Paranaense Campo-Cidade de Economia Solidária. O objetivo é fortalecer o vínculo campo-cidade, conectando quem produz cooperativamente com quem consome conscientemente. A comercialização é feita via site e em quatro feiras semanais. Clique aqui para saber mais.

No Armazém do Campo Cultural, além de comprar os produtos da reforma agrária que fazem parte do catálogo da rede na feira, também será possível degustar no bar do evento os sucos integrais da Monte Vêneto, cooperativa de sucos da reforma agrária do Rio Grande do Sul, e caipirinhas totalmente orgânicas, feitas com a cachaça orgânica Camponeses, produzida pela cooperativa Copavi da reforma agrária do Paraná.