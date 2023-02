(Foto: Levy Ferreira/SMCS)

De quarta-feira (22/2) a sábado (25/2), a Semana da Economia dos Armazéns da Família vai ter posta de tilápia da Copacol (800 gramas) por R$ 12,95. Com a semana mais curta por causa do feriado de carnaval, a oferta será mantida ainda de 28/2 a 4/3.

Neste período, também continuam valendo os preços do arroz parboilizado Sabor Sul (5 quilos), a R$ 12,90, da farinha de trigo Arapongas (1 quilo), por R$ 2,99, e do feijão-carioca Reserva (1 quilo), por R$ 4,99.

Nesta segunda (20/2) e terça (21/2), os Armazéns da Família estarão fechados. Na Quarta-feira de Cinzas (22/2), o horário de funcionamento das 35 unidades da capital será das 14h às 18h.

360 mil famílias

Maior programa de acesso alimentar do Brasil e um dos mais antigos da Prefeitura na área de assistência social, o Armazém da Família é coordenado pela Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional.

O programa reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo. Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários-mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC, são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

O atendimento nos 35 Armazéns da Família de Curitiba é de terça a sexta-feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h.