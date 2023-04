Foto: Divulgação

O Santuário Santa Rita de Cássia, localizado no bairro Hauer (Rua Padre Dehon, 728), em Curitiba, inaugurou neste sábado (8 de abril), véspera de Páscoa, a Osterbaum – uma árvore de tradição nórdica na qual galhos secos recebem casquinhas de ovos multicoloridas, representando a glória da vida sobre a morte, a esperança e alegria da vida que emana do Salvador, remetendo à paixão e ressureição de Jesus.

A estrutura possui mais de três metros e foi montada em frente ao Santuário, podendo ser visitada pela comunidade nos horários de missa ou de terça-feira a sábado, em horário comercial. Neste domingo de Páscoa o Santuário estará aberto das 6h às 11h30 e das 18h às 20h.

De acordo com a Paróquia, esta é a primeira Osterbaum da região, um símbolo que deve passar a fazer parte do calendário pascal do Santuário. A ideia vem sendo desenvolvida desde o mês de fevereiro com o apoio da comunidade, que auxiliou com a doação e pintura de mais de 2.500 casquinhas de ovos para a decoração da árvore.

A Osterbaum ficará montada ao longo dos próximos 30 dias.