Franklin de Freitas

As árvores do Natal de Curitiba que iluminaram a cidade desde meados de novembro, agora são desmontadas. Foram mais de dois meses desde que começaram a tomar forma. A primeira das árvores começou a ser montada no dia 3 de novembro de 2022, próximo ao Parque Barigui. Ontem, a árvore erguida na rotatória eda Prefeitura (foto) era uma das estavam em trabalho de desmontagem. No total, Curitiba teve 40 grandes árvores de Natal na edição 2022. Elas ficaram acesas até o domingo passado, assim como algumas atrações, como os carrosséis do Passeio Público e Parque Tanguá. O carrossel do Passeio, assim como a decoração de Natal, foram retirados entre segunda-feira e ontem. O Natal de Curitiba deste ano teve cerca de 130 atrações e foi a maior programação de fim de ano do país. Foram 32 dias de espetáculos e de atividades lúdicas como roda-gigante, carrossel, caminhos de luz, patinação e outras atrações para todos os gostos e idades. As atrações do Natal de Curitiba ajudaram a movimentar o comércio no mês de dezembro.