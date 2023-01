Tráfego na BR-277 segue lento nos kms 39 a 41 (Reprodução/DER)

Com a continuidade das obras na BR-277 e a formação de longas filas pela indisponibilidade da capacidade total de tráfego da rodovia, a Polícia Rodoviária Federal vai estender a restrição de circulação de veículos pesados no trecho entre Curitiba e Paranaguá, durante os finais de semana de de fevereiro.

A decisão foi tomada em uma reunião na sede da PRF, com participação do diretor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – representando o Governo do Estado do Paraná – engenheiros do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (DNIT) e administração do Porto de Paranaguá.

Na BR-277, nos trechos afetados pelas obras de recuperação dos danos causados pelos deslizamentos, será proibido o trânsito de veículos de carga articulados (carretas, bitrens etc) nos horários de maior movimento.

A restrição acontece sempre no sentido do maior fluxo, na descida para o litoral aos finais de semana e sentido capital no retorno. Os bloqueios acontecerão na antiga praça de pedágio em São José dos Pinhais (PR), no km 60 e no viaduto de acesso a Morretes, no km 30.

A PRF reforça que os caminhões não poderão ficar parados sobre a rodovia ou nos acostamentos. Os transportadores devem se planejar para aguardar o final da restrição em locais com a infraestrutura adequada.

Datas e horários da restrição na BR-277 no trecho entre Curitiba e Paranaguá