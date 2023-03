Uma ação rápida e integrada dos batalhões da Polícia Militar do Paraná possibilitou a prisão de um homem suspeito de roubar um malote com dinheiro, poucas horas após o crime, em Paranaguá, no Litoral do Paraná.

Na ocasião, cerca de quatro suspeitos abordaram um veículo, no bairro Estradinha, e além do assalto, atiraram contra um passageiro que precisou de atendimento médico e foi levado ao hospital. Eles levaram o malote que estava no veículo e que era transportado de um posto de combustíveis.

