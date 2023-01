Fotos: Cassiano Rosário

Antônio Gilberto Deggerone foi empossado na noite desta quarta-feira (25) como novo presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP) para a Gestão 2023 – 2025, substituindo Camilo Turmina. Associado à entidade desde 2011, Deggerone foi vice-presidente da ACP, membro do Conselho Deliberativo e coordenador das Câmaras Setoriais da entidade.



Cursou Filosofia, Ciências e Letras na Faculdade Católica, concluindo o curso na Universidade Federal do Paraná. Também possui larga experiência em Administração, Gestão de Pessoas e Comercial. Também foram empossados os novos diretores.



O tradicional evento aconteceu no Salão Azul do Clube Curitibano