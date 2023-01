Divulgação/Evangelizar é Preciso

No próximo dia 12 de janeiro, a Associação Evangelizar É Preciso, em parceria com o Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas e o Grupo Muffato, faz mais um mutirão de empregabilidade, com oportunidades de trabalho em Curitiba e Região Metropolitana. Nesta segunda edição, a rede de lojas tem 200 vagas de emprego, sem a necessidade de comprovação de experiência em parte dos postos disponíveis.



O mutirão de empregabilidade vai das 9h às 12h e das 13h30 às 16h30, Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba. Caso haja necessidade, em função da quantidade de interessados, serão agendadas entrevistas para datas posteriores, para que todos sejam atendidos.



Na primeira edição da ação, 175 pessoas foram entrevistadas e 93 foram encaminhadas para vagas de trabalho, com ingresso em módulos de treinamento e capacitação.



Em função da Lei Geral de Proteção de Dados, o Grupo Muffato não irá recolher os currículos dos candidatos, que precisarão preencher pessoalmente as fichas de cadastro no dia da ação.



Em Curitiba, as vagas para contratação estão nas lojas Muffato dos bairros Bairro Alto, Bigorrilho, Campo Comprido, Centro Cívico, Fanny, Hauer, Santa Felicidade, Pinheirinho, Portão e Tarumã. Também serão ofertadas vagas para serem preenchidas em lojas da Região Metropolitana.



O Grupo Muffato necessita de repositores de produtos, operadores de caixa, balconistas, zeladores, açougueiros, padeiros, confeiteiros, auxiliares de padaria e de confeitaria. Também há oportunidades para cozinheiros, auxiliares de cozinha, auxiliares de estacionamento e empacotadores.



Estão reservadas vagas para pessoas com deficiência nessas funções e para candidatos em conformidade com as regras do Programa de Jovem Aprendiz, que prioriza adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social, com ênfase na formação e qualificação profissional desses aprendizes.

SERVIÇO

Mutirão de Empregabilidade Associação Evangelizar, Santuário Nossa Senhora de Guadalupe e de Jesus das Santas Chagas e Grupo Muffato

Quinta-feira, 12 de janeiro de 2023

Das 9h às 12h e das 13h30 16h30

Endereço: Praça Senador Correia, 128, Centro de Curitiba