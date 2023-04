Franklin de Freitas – Clínicas de cirurgia plástica em Curitiba

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, através de sua Regional Paraná, realiza em Curitiba, 38ª Jornada Sul Brasileira de Cirurgia Plástica, reunindo profissionais de todo país e convidados internacionais com expertise em cirurgia das Mamas.

O encontro começa hoje e vai até sábado, no Bourbon Hotel – Rua Candido Lopés.

Atualmente o Brasil conta com 7.300 profissionais credenciados junto a SBCP. As cirurgias mais realizadas são os implantes mamários, lipoaspiração e face, nessa ordem. 20% das cirurgias são para homens e 80% para mulheres.