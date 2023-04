Hully Paiva/SMCS

O serviço de atendimento ao público da Superintendência de Trânsito (Setran) mudou de endereço. O órgão agora fica no novo prédio da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT), na Avenida Senador Souza Naves, 312, Alto da XV.

O atendimento da Setran no novo endereço começou nesta segunda-feira (3/4). Antes, era feito na Rua Benjamin Constant, no Centro. Entre os serviços oferecidos estão recursos de multas e emissão de credenciais para vagas preferenciais do EstaR a idosos e pessoas com deficiência.

Para o atendimento presencial, deverão ser marcados dia e hora pela Agenda Online, da Prefeitura. O horário de atendimento é das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Novo prédio

Maior e mais moderno, o espaço abriga diversos órgãos que integram a pasta. Além da secretaria e da Setran, também mudaram para o novo endereço a Defesa Civil, a Coordenadoria de Edificações e Imóveis (Cosedi), o Gabinete de Gestão Integrada (GGI), o Departamento de Políticas Sobre Drogas e o Departamento de Inteligência .