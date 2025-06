Briga de torcidas

O Atletiba só começa às 18h30, mas as brigas entre as torcidas do Athletico e do Coritiba já começaram no início da tarde. Uma briga feia teve pancadaria e explosões na Rua Raul Pompéia, no bairro Fazendinha. A Polícia Militar do Paraná ainda não sabe se há feridos e já tinha encaminhado reforços para o bairro.

Vídeos postados nas redes sociais mostram a torcida de ambos os times correndo, atacando com bombas e pedaços de madeira.

A Polícia Militar fez um plano para evitar conflitos perto da Arena da Baixada, no bairro Água Verde, e reforçou a segurança nos terminais de ônibus, mas parece que não foi o suficiente para impedir a violência nos bairros da cidade.

Sobre o Atletiba

Athletico Paranaense e Coritiba vão se enfrentar pela 395ª vez na história neste sábado (dia 28) às 18h30, na Arena da Baixada, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time alviverde chega em melhor momento, ostenando o 3º lugar na classificação e numa sequência de seis partidas sem perder (quatro vitórias e dois empates). Já o Furacão está na 6ª posição e começa a reagir após a chegada do técnico Odair Hellmann, com três vitórias, um empate e uma derrota nas últimas cinco partidas.

O jogo terá transmissão por ESPN e Disney+.

Recorde de público

O clássico de sábado pode registrar o maior público da história do Atletiba no estádio no Joaquim Américo/Arena da Baixada (1925-2025). Segundo o Grupo Helênicos, o recorde nesses 100 anos ocorreu em 14 de maio de 2023, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro (Série A), quando o Furacão venceu o Coritiba por 3 a 2, com público 30.331 pagantes no local.

A Arena tem capacidade para 40 mil lugares e 4 mil deles foram reservados para a torcida do Coritiba. Na quinta-feira (dia 26) por volta do meio-dia, o Furacão informou que 33 mil atleticanos já haviam garantido lugar no clássico – compraram ingresso ou sócios que fizeram check-in.

O recorde de público de toda história do Atletiba ocorreu em 1978, com 55.164 pagantes no Couto Pereira, pelo Campeonato Paranaense. Coritiba e Athletico empataram em 0 a 0.