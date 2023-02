Nesta sexta-feira, completa um ano desde que o Exército Russo iniciou a tomada de território na Ucrânia. Para marcar a data, e também lamentar as perdas na guerra, a comunidade ucraniana de Curitiba realiza, nesta sexta, um ato em memório do povo ucraniano, no Memorial Ucraniano, no Parque Tingui.



O evento está marcado para as 18h30, e pede pelo fim do conflito. Porém, sem perspectivas imediatas de um acordo de paz, a situação no leste europeu causa tensão no mundo todo. Neste momento, a Rússia está em uma nova ofensiva em território da Ucrânia.