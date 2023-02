Reprodução/Redes Sociais

O ator curitibano Alexandre Slaviero, de 39 anos, foi preso na quinta-feira (8), no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por posse ilegal de arma. Slaviero foi denunciado por uma garota de programa, que disse que o ator teria feito ameaças com uma arma.

Policiais foram checar a denúncia e o ator apresentou a arma. Ele foi levado para a 42ª, no Recreio, onde foi ouvido e autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

De acordo com a Polícia Civil, Alexandre pagou a fiança e vai reponder em liberdade. O crime de ameaça não foi registrado porque as versões do ator e da garota apresentavam contradições.

Alexandre Slaviero nasceu em Curitiba e fez sucesso em “Malhação”, com o personagem Kiko, participou também das novelas “Ti Ti Ti” , “Duas Caras”, entre outras. Ficou durante 14 anos na Rede Globo. Em 2016, passou a ser contratado da Record.