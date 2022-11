Ricardo Marajó/SMCS

A programação do Natal de Curitiba começa amanhã, no Largo da Ordem, com o espetáculo Auto Espírito de Amor e Confraternização, às 19h30. No Largo da Ordem, palco da largada do evento, a decoração terá novamente a Árvore da Vida, de 11 metros, enfeitada com 5 mil vasinhos de sálvias

A edição deste ano do Natal tem mais de 130 atrações, e promete ser a maior do País. Na semana passada as árvores de Natal que vão enfeitar ruas e praças estavam em montagem.

No Calçadão da Rua XV de Novembro, mantos de luz e iluminação cênica estão sendo instalados para a estreia do Natal O Boticário, na sexta-feira. A Árvore de Luz do ParkShoppingBarigüi, no lago do Barigui, será acesa na quarta-feira.