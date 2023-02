(Ari Dias/AEN)

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai apresentar à população em audiência pública, nesta quinta-feira (09), informações sobre a nova licitação para exploração da travessia aquaviária – o ferry boat – da Baía de Guaratuba, no Litoral.

O encontro será na Câmara de Vereadores do município.

A participação é livre para todos os interessados e também será transmitida ao vivo pelo YouTube do DER/PR, a partir das 19h, com previsão de encerramento às 22h.

A comunidade poderá tirar dúvidas e dar suas colaborações, visando garantir um processo transparente, que atenda às necessidades de deslocamento de moradores e turistas que trafegam na ligação entre Guaratuba e Matinhos.

Em paralelo, segue em andamento o projeto da construção da Ponte de Guaratuba, cujo contrato já foi assinado. A fase atual é de licenciamento. O objetivo é conectar Guaratuba a Matinhos com uma ponte de 1.244 metros, com largura útil mínima de 22,60 metros.

Estão previstas quatro faixas de tráfego de 3,6 metros cada, duas faixas de segurança de 60 centímetros cada, barreiras rígidas de concreto New Jersey de 40 centímetros, calçadas com ciclovia em ambos os lados, com 3 metros de largura, e 10 centímetros de guarda-corpo nas extremidades da ponte.

Serviço:

Data: quinta-feira, 09 de fevereiro

Horário: 19h às 22h

Local: Câmara Municipal de Guaratuba – Rua Cel. Carlos Mafra, 494