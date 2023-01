Aulas na rede estadual voltam no dia 6 de fevereiro (Reprodução/Seed)

Falta menos de um mês para o início de mais um ano letivo na rede estadual. Segundo o calendário escolar de 2023, as aulas começam em mais de dois mil colégios no dia 6 de fevereiro. Na semana anterior, nos dias 2 e 3, acontecem os dias de estudo e planejamento – quando os docentes se preparam e planejam as ações do semestre.

Para os estudantes, o recesso de julho começa no dia 7 e vai até o dia 23. Já os professores retornam do recesso antes, para participar dos dias de estudo e planejamento do. As aulas do segundo semestre acabam em 20 de dezembro