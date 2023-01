A BR-376 com o deslizamento de terra, ocorrido em novembro: trânsito tumultuado até hoje (Franklin de Freitas)

Em 2022, foram registrados 2.610 pontos críticos nas rodovias brasileiras — problemas na infraestrutura que interferem na fluidez dos veículos, oferecendo riscos à segurança dos usuários, aumentando, de forma significativa, a possibilidade de acidentes e gerando custos adicionais ao transporte. Esse quantitativo é 50% maior do que o identificado em 2021 (1.739 ocorrências). São problemas graves, que se multiplicam a cada ano e se concentram, majoritariamente, em rodovias sob gestão pública.



A constatação faz parte da publicação Transporte Rodoviário – Os Pontos Críticos nas Rodovias Brasileiras, lançada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) nesta terça-feira (17). O estudo, que traz a série histórica dos pontos críticos identificados na Pesquisa CNT de Rodovias de 2012 a 2021, é complementado por uma edição do Radar CNT do Transporte, com a atualização dos dados relativos a 2022.

Apesar da gravidade nacional, o Paraná aparece em situação mais confortável, com número estável de pontos críticos em relação ao relatório anterior. Eram três pontos considerados críticos, sendo dois deles o de deslizamentos de encostas.