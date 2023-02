(Divulgação)

Durante o Carnaval, a combinação de bebida alcoólica e imprudência eleva o número de acidentes de trânsito e, em consequência, os atendimentos hospitalares. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, em 2022, durante os seis dias de folia, houve um aumento de 15% no número de acidentes em rodovias paranaenses, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Nesse cenário, profissionais de unidades de saúde focadas em trauma e emergência vivem o desafio de atender o crescimento desse tipo de ocorrência. Para receber essa alta demanda de pacientes, o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba (PR), abre as portas para doações de produtos de higiene e, principalmente, roupas masculinas e femininas.

“As roupas são necessárias porque muitos pacientes chegam ao hospital após acidentes de trânsito com as peças rasgadas e, ao receberem alta, precisam de novas roupas limpas”, explica José Arthur Brasil, coordenador médico do Hospital Universitário Cajuru. Além disso, ações como a arrecadação de roupas e produtos de higiene reforçam a importância do engajamento e da participação da comunidade com a saúde pública. “Como hospital SUS e filantrópico, dependemos da ajuda das pessoas para continuarmos a oferecer um atendimento humanizado e de qualidade”, acrescenta.

Apesar dos feriados elevarem o número de atendimentos, a necessidade de doações de roupas e calçados segue ao longo do ano, uma vez que as vítimas de acidentes de trânsito correspondem a cerca de 12% da demanda do pronto-socorro do hospital. Em 2022, até metade de novembro, mais de 3,5 mil pacientes deram entrada na unidade por esse motivo. A procura tão elevada se explica porque a instituição é referência no atendimento de traumas na capital e região metropolitana.



Como doar

As arrecadações são realizadas diariamente na recepção central do Hospital Universitário Cajuru, localizado na Avenida São José, 300, Cristo Rei. Para as pessoas que não puderem se deslocar ao hospital e ainda assim quiserem doar algum item, podem ligar para o serviço de captação de recursos pelo número (41) 3271-1142 e solicitar a retirada dos produtos em casa.