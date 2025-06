Morte de Aureo Vignotto, aos 78 anos, gera grande comoção entre advogados e integrantes da Sociedade Thalia. (Reprodução)

A morte do advogado Aureo Vignotto, os 78 anos, ocorrida no último dia 25 de junho, gerou grande comoção entre os advogados e membros da Ordem do Advogados do Brasil, seccional Paraná (OAB-PR) e quadro de sócios do Clube Thalia.

Em nota, a OAB Paraná comunicou com imenso pesar o falecimento do advogado Aureo Vignotto.

Natural de Coroados, município do interior de São Paulo, Vignotto graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e ingressou nos quadros da Ordem em 1996, sob a inscrição nº 22904.

“A OAB Paraná manifesta sentidas condolências e sua solidariedade aos familiares, amigos e colegas de Vignotto neste momento de dor”,

diz a nota

Aureo Vignotto foi atuante na sociedade

Aureo Vignotto foi presidente do Conselho da Sociedade Thalia. O presidente do Clube, Vilmar Schultz, em nota lamentou a perda do companheiro.

‘Perdemos uma grande colaborador, cuja dedicação e empenho sempre voltados ao bem-estar e ao desenvolvimento de nossa Sociedade., Sua ausência certamente será sentida por todos,

disse Vilmar Schltz, Presidente da Sociedade Thalia.

A missa de 7 º dia pela morte de Aureo Vignotto dia será neste domingo, 29 às 11 horas. A celebração será na Paróquia Nossa Senhora das Dores, a Igreja dos Passarinhos, na Alameda Princesa Izabel, 1840.