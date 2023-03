Divulgação/SMCS

A Prefeitura de Curitiba começou nesta segunda-feira (20/3), uma obra para conter erosão em um trecho da calçada na Avenida Getúlio Vargas, no Água verde, em frente ao portão H do Estádio Joaquim Américo Guimarães (Estádio Athletico Paranaense), que dá acesso aos veículos. A intervenção é coordenada pelo Departamento de Pontes e Drenagem da Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop) para substituir a tubulação de concreto e restaurar a galeria pluvial, rompida na última semana, por causa das chuvas volumosas do período.

Para realização dos serviços, a Avenida Getúlio Vargas terá bloqueio parcial da pista, a partir das 9 horas. O local estará sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão orientar o trânsito.

Calçada

O trecho da calçada onde os serviços acontecem também ficará parcialmente interditado. Com a ajuda de uma escavadeira hidráulica, os trabalhadores farão a retirada da tubulação danificada e implantarão cinco novos tubos, para construir uma nova galeria de águas pluviais responsável por coletar e distribuir as águas das chuvas.

A intervenção acontece ao longo de cinco metros da calçada e tem previsão de ser concluída até a próxima sexta-feira (24/3), dependendo das ações climáticas. Após a substituição da tubulação e reconstrução da galeria a calçada será restaurada e a passagem liberada.

De acordo com Rodrigo Araújo Rodrigues, secretário municipal de Obras Públicas, a necessidade de intervenção foi constatada na última sexta-feira (17/3), durante uma sondagem feita pelas equipes da Smop, em buraco aberto entre o meio fio e a calçada.

“Verificamos que internamente o buraco tinha aproximadamente 5 metros de largura por 2 de altura, exigindo uma rápida intervenção para conter o processo erosivo e evitar novos prejuízos na região”, diz Rodrigues.