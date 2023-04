Daniel Castellano / SMCS

Nesta terça-feira (11/4), agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) vão bloquear os dois sentidos da Avenida República Argentina, no trecho entre a Avenida Iguaçu e o Terminal do Portão, das 8h30 às 16h30. A interrupção no trânsito acontece para a organização de fios e cabos aéreos instalados nos postes, que será realizada pela Companhia Paranaense de Energia (Copel).

Neste trecho, os bloqueios devem ocorrer de forma gradual, quadra a quadra, conforme o avanço da operação. A prioridade é a retirada do cabeamento ocioso e a eliminação da fiação solta.

A intervenção dá andamento a uma parceria firmada em 2021, por iniciativa do prefeito Rafael Greca junto à diretoria da Copel, para a segurança da população e melhoria da paisagem urbana.

A operação de retirada e organização de fios conta com o apoio da Prefeitura de Curitiba, por intermédio das secretarias municipais de Obras Públicas (Smop), do Urbanismo (SMU) e de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

Plano de Ação

As intervenções fazem parte de um plano de ação de organização do cabeamento aéreo e de retirada de fios irregulares em 14 endereços, entre os que já têm infraestrutura de cabeamento subterrâneo existente e os que integram os projetos Rosto da Cidade e Caminhar Melhor, em andamento pela Prefeitura.