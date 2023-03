Franklin de Freitas

Obras para a recuperação de um novo trecho da Avenida República Argentina, no Novo Mundo, vai exigir durante três dias, bloqueio total da via, sentido Centro, no trecho entre a Travessa Augusto Marach e Avenida Brasília. A interrupção da passagem acontecerá de hoje a quarta-feira, no período entre 9h e 17h.

O trecho do bloqueio estará sinalizado e agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estarão no local para orientar os motoristas. Não haverá alteração para quem usa o transporte coletivo. Os ônibus continuarão operando na canaleta exclusiva.