(Fábio Dias/PCPR)

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 61 anos, por estupro a vulnerável contra sua neta, de 11, em Paranaguá, no Litoral do Estado. A prisão aconteceu nesta quinta-feira (23), no mesmo município.

