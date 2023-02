Franklin de Freitas

Depois de dois anos sem a maior festa popular brasileira, por causa da pandemia da covid-19, idosos atendidos pela Fundação de Ação Social (FAS) se divertiram durante o tradicional Baile de Carnaval promovido pelo município para pessoas com mais de 60 anos que usam os serviços de convivência ou de acolhimento na cidade.

Aproximadamente 600 idosos participaram nesta quarta-feira (15/2), no Buffet du Batel, da 16ª edição do baile, que tem a parceria da Fundação Cultural de Curitiba (FCC) e também da Setran.

A festa tem o objetivo de promover a socialização das pessoas idosas que participam dos grupos de convivência e fortalecimento de vínculos em funcionamento nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e nos Centros de Atividades para Idosos (Catis). A festa reúne também pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (Ilpis) para o segmento.

O baile terá como tema Trocando as Máscaras: Adeus Pandemia Agora é Só Alegria, marchinha que também será cantada no desfile do Bloco Rancho das Flores, formado pelos mesmos idosos e que acontecerá no próximo sábado (18/2), durante o Carnaval de Rua de Curitiba.