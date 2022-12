O Bairro Novo do Caximba, maior projeto socioambiental da história recente de Curitiba, teve em 2022 o início da construção de 752 unidades habitacionais, além do começo dos trabalhos para urbanização da área, com microdrenagem, pavimentação, infraestrutura de água, esgoto e iluminação. A licitação foi vencida pela empresa Sial Engenharia, no edital publicado em abril.

A execução começou em outubro, com a organização do canteiro de obras e o isolamento da área para segurança dos moradores e dos operários. O trabalho tem o acompanhamento da Secretaria Municipal de Obras (Smop), com apoio na área ambiental e de obras da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag) e da Companhia de Habitação Popular de Curitiba (Cohab), na área social.

Desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) a pedido do prefeito Rafael Greca, no início da gestão de 2017-2020, o Bairro Novo do Caximba tem investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no valor de €$ 38,1 milhões, mais contrapartidas do município. O projeto prevê o reassentamento de 1.147 famílias que hoje vivem em situação de vulnerabilidade sanitária e ambiental, ocupando irregularmente a área de preservação permanente nas margens dos rios Barigui e Iguaçu, sem infraestrutura de saneamento básico e com serviços públicos precários.

A mudança das famílias para as novas unidades habitacionais que estão sendo construídas a menos de 700 metros do local de origem vai permitir a recuperação ambiental da mata ciliar, dar lugar a um parque linear para absorção das cheias do rio sem destruir a vida e a saúde de nenhum morador.

O combate aos efeitos climáticos e o resgate da dignidade dos moradores da Vila 29 de Outubro terão ainda outros mecanismos, como soluções construtivas inovadoras e sustentáveis nas novas residências, pavimentação permeável para permitir a drenagem do solo e diferentes programas sociais de estímulo a geração de renda, capacitação e economia circular.

Os próximos editais a serem lançados serão a ampliação da Escola Municipal Joana Raksa e as fases 3 e 4, com novas unidades habitacionais e trecho de urbanização e regularização fundiária.

Gente da comunidade

O coletor de recicláveis Adolfo Moreira de Souza é um dos moradores que vai ser beneficiado no reassentamento. Ele, a mulher e os três filhos foram retirados da barranca do rio há dois anos e hoje ocupam uma casa provisória, até que as novas unidades fiquem prontas. “Moradia com dignidade é o nosso maior sonho. Corremos muitos riscos morando na beira do rio”, conta Adolfo.

As transformações de vida começam pelos empregos gerados pelo projeto. Um levantamento feito pelo Escritório Local da Cohab identificou 500 moradores aptos ou interessados em trabalharem nas obras da primeira fase. Pelo menos 19 já foram contratados para os serviços iniciais e outros 60 participaram dos cursos de capacitação em construção civil, oferecidos pelo Senai, em uma cooperação técnica feita com a Cohab.

Morador da Vila 29 de Outubro, Saulo Santos Almeida, 54 anos, começou a trabalhar na obra como servente de pedreiro. Estava desempregado e ficou sabendo da oportunidade por equipes da Cohab que percorreram a vila de casa em casa para divulgar as vagas disponíveis.

Saulo vive no local há dez anos com a mulher e o enteado. “Nossa casa é bem ruim, alaga. Estamos na área que vai mudar para as casas novas. Além de melhorar de vida, poder trabalhar na obra é uma benção, uma alegria tirar meu sustento e fazer parte desse projeto que vai melhorar a vida de todos os meus vizinhos”, diz Saulo.

Durante o ano de 2022 também foram registrados avanços no modelo de financiamento dos imóveis que estão sendo construídos. A modalidade, que prevê subsídio do valor do imóvel e parcela baseada na faixa de renda, será apresentada à comunidade nos próximos meses, mas já está aprovada pelo prefeito e pelo agente financiador. “Chegamos a um mecanismo que equilibra o custo do imóvel e das benfeitorias da região com a função social da moradia, garantindo a fórmula que combina vida nova e dignidade para a comunidade do Caximba”, celebra o prefeito Rafael Greca.

Inter 2 e BRT Leste Oeste se consolidam como porta de entrada da eletromobilidade no transporte

NÚMEROS

U$ 106 milhões do BID para o Inter 2

U$ 75 milhões do NDB para o BRT Leste-Oeste

O Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, que reúne investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para o Inter 2, e do New Development Bank (NDB), para o BRT Leste-Oeste, teve avanços na área de planejamento e finalização de projetos em 2022 e encerra o ano pronto para colocar no mercado o maior volume de editais ainda no primeiro semestre de 2023.

No financiamento do BID, no valor de U$ 106 milhões, estão previstas a requalificação de 38 km de percurso da Linha Direta Inter 2 e do Interbairros II, além de um novo modelo de estação para o Ligeirão. Nas obras do BRT Leste Oeste, com recursos do NDB na ordem de U$ 75 milhões, o itinerário entre CIC Norte e Pinhais será requalificado, com desalinhamento de estações-tubo, ciclofaixas e entornos de vias compartilhadas para estimular a intermobilidade no acesso ao transporte coletivo.

Ambos os programas multilaterais já iniciaram concorrências em 2022 para as primeiras obras. O mais avançado é o BRT Leste-Oeste, com o resultado do edital do Binário Olga Balster x Nivaldo Braga, entre o Tarumã e o Cajuru. A empresa Obetacem foi a vencedora do edital e está mobilizando trabalhadores para início das obras, conforme contrato assinado em novembro.

Também está adiantado o preparo para a concorrência do lote 4.1 do Inter 2, com a requalificação da Roberto Barrozo, entre a Praça da Bandeira, nas Mercês e a Cândido de Abreu, no Centro Cívico.

Outro processo licitatório que deve ser retomado é o da estação protótipo Agrárias. O modelo inovador de contratação, que envolve desenvolvimento e execução, precisou ser ajustado para estimular maior participação de empresas, uma vez que os dois editais anteriores não tiveram êxito.

Laboratório

Um dos principais avanços de 2022 foi a consolidação do LaBIM, instalado no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano (Ippuc).

Montado com recursos do financiamento do BID, o laboratório faz o acompanhamento das entregas dos projetos do Inter 2 em Building Information Modeling (BIM), uma modelagem inovadora que permite o acompanhamento em tempo real e atualizações dos projetos, do desenho à execução, reduzindo custos e tempo de entrega da obra.

O LaBIM de Curitiba vai disseminar a tecnologia em outras áreas da municipalidade e é uma inovação que faz parte do programa do Inter 2.

Consulta pública on-line

A Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), órgão responsável pela execução dos contratos multilaterais do município, mobilizou sua equipe durante o ano para fechamento de planos de manejo ambiental e social dos programas internacionais.

A área social realizou uma consulta pública on-line em meados de 2022, com a participação de 2.000 respondentes sobre as requalificações das linhas Inter 2 e BRT Leste Oeste. As respostas ratificaram o direcional dos projetos desenvolvidos, para melhoria da operação das linhas, com faixas exclusivas de rolamento dos ônibus, estações amplas e seguras e a introdução da eletromobilidade no sistema como fatores para ampliação do uso do transporte coletivo.

A equipe ambiental preparou os sistemas de monitoramento e supervisão, para orientar empreiteiras no cumprimento de exigências de segurança do trabalho e preservação do meio ambiente durante a execução das obras. “Os sistemas estão prontos para serem aplicados, no sentido de busca a excelência e a qualidade das execuções”, explica Paulo Socher, coordenador da Utag.