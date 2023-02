Foto: EBC

Diversos bairros de diferentes municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) poderão ficar sem abastecimento de água e/ou luz neste final de semana. Em Curitiba e Colombo, a Sanepar informou que um problema operacional vem afetando o abastecimento de água. Já em Fazenda Rio Grande, a construção de uma nova rede de distribuição na “Pirâmide Solar da Caximba” deve deixar 16 bairros sem água e energia elétrica neste domingo, com o serviço sendo normalizado a partir de segunda-feira.

Abaixo, você confere todos os detalhes sobre cada uma das situações e as localidades que serão afetadas:

Colombo e Curitiba ficam sem água

A Sanepar informa que, neste sábado (25), um problema operacional afeta o abastecimento de água nos bairros Santa Cândida e Atuba, em Curitiba; e nos bairros Vila Zumbi, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Campo Pequeno e Alto da Cruz, em Colombo. A normalização do abastecimento está prevista para a tarde de domingo (26).

Em situações como esta, a orientação é para que se faça uso econômico da água. Priorize a água tratada para alimentação e higiene. Atividades que demandam grande volume de água devem ser adiadas.

Vale lembrar que os clientes que possuem caixa-d’água domiciliar podem não ser afetados pelo desabastecimento. De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.

Para consultar esta e outras informações, utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.

Fazenda Rio Grande começa a semana sem luz e água

Em Fazenda Rio Grande, o serviço de abastecimento e fornecimento de água e luz será interrompido para a construção de uma nova rede de distribuição que vai viabilizar a energização da “Pirâmide Solar da Caximba”, projeto da Prefeitura Municipal de Curitiba que está sendo construída sobre o antigo aterro.

Os serviços serão interrompidos no domingo (26/2 e a normalização do abastecimento deve ocorrer na segunda-feira (27), a partir das 6h.

Ao todo, 16 bairros serão afetados. São eles: Nações; Santarém; Estados; Jardim Tropical II; Gralha Azul; Iguaçu; Santa Terezinha; São Sebastião; Jardim Veneza Colonial; Palmeiras; Sollevante; Eucaliptos; Jardim Itália; Parque Industrial; Jardim Brasil; Hortência.