Reprodução Instagram @manubuffara

Os integrantes da banda britânica Coldplay foram recepcionados para o jantar desta segunda-feira, 20 de março, pela chef Manu Buffara, no bairro Batel.

O restaurante foi fechado para atender somente a banda. Mas quem passou pela Alameda Dom Pedro II percebeu uma movimentação diferente no local.

O restaurante trabalha apenas com menu degustação de frutos do mar e vegetais que custa R$ 630, sem harmonização.

A chef Manoella Buffara nasceu em Maringá, no interior do Paraná. Ela se tornou conhecida no mundo da gastronomia e foi eleita a melhor chef mulher da América Latina pelo Latam 50 Best. Atualmente é a chef e proprietária do restaurante Manu em Curitiba.

No ano passado, o espaço foi eleito um dos 100 melhores restaurantes da América Latina pelo ranking 50Best.

No final do jantar o grupo posou para uma foto com a equipe do restaurante.