Divulgação/Banda de Música da Polícia Militar

O Verão Maior Paraná, que iniciou em 16 de dezembro, tem movimentado o litoral paranaense com várias atividades e novidades para os veranistas. No mês de janeiro, uma das atrações da programação é a Banda de Música da Polícia Militar do Paraná, que vai se apresentar durante as noites de quinta-feira nas praias do Estado.

O primeiro espetáculo da banda nesta temporada está programado para esta quinta-feira (5) em Guaratuba e contará com 15 músicos, distribuídos em seções de sopro, cordas, percussão e voz. A apresentação será nos palcos da secretaria estadual do Esporte em conjunto com a secretaria estadual da Segurança Pública (SESP).

De acordo com o maestro chefe da banda, capitão Elizeu da Silva, essa iniciativa é inédita no Verão Maior Paraná. “Quando assumi o comando, eu busquei ajustar essa questão para que pudéssemos participar dos eventos. A banda tem um potencial muito grande a ser explorado e tenho certeza que durante o Verão Maior Paraná teremos a oportunidade de mostrar que a Polícia Militar está sempre presente na comunidade”, afirmou.

A Banda da Polícia Militar é uma instituição de representação da Corporação e é composta por 60 músicos militares. Sua primeira apresentação pública foi em 7 de setembro de 1861 e atualmente participa de forma ativa das solenidades militares.

APRESENTAÇÕES – As apresentações vão acontecer nas praias de Guaratuba, Ipanema, Pontal do Paraná e Matinhos todas as quintas-feiras do mês de janeiro, sempre às 18 horas.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

Confira a programação:

05/01 – Guaratuba

12/01 – Ipanema

19/01 – Pontal do Paraná

26/01 – Matinhos