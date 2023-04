Foto: Reprodução

O município de Nova Santa Rosa, localizado no oeste do Paraná, teve um começo de feriado agitado nesta sexta-feira (21 de abril), Dia de Tiradentes. É que uma agência bancária do Sicoob que fica na cidade, que tem menos de 8,3 mil habitantes, foi explodida durante a madrugada por pelo menos três pessoas armadas. Para não dar chance da polícia local ir atrás deles, os criminosos ainda furaram os pneus das viaturas policiais.

A ação teria acontecido por volta das 4 horas da manhã, quando explosivos foram acionados e deram acesso aos bandidos, que estariam armados com fuzis, a caixas eletrônicos do banco. Ninguém ficou ferido na ação e os suspeitos fugiram num carro.

Já na manhã de hoje, uma equipe do Esquadrão Antibombas foi mobilizada para verificar se os criminosos haviam deixado algum explosivo não detonado no local. Por outro lado, ainda não há informações sobre o quanto de dinheiro os bandidos teriam levado – a cooperativa de crédito, contudo, alertou à população para que se atente às cédulas nos próximos dias, pois o dinheiro furtado estará manchado de vermelho.

Por conta da ação, a agência bancária ficou destruída, com estilhaços de vidro espalhados pelas ruas e dois caixas eletrônicos arrombados.

É a primeira vez que a pequena cidade paranaense sofre com esse tipo de situação. A polícia acredita que os suspeitos, após fugirem do local do crime, seguiram rumo a fronteira do Brasil com o Paraguai, uma vez que Nova Santa Rosa fica a uma hora e meia do país vizinho.