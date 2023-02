(Foto: Reprodução)

O município de Colombo, localizado na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), quase foi palco de uma tragédia na noite desta sexta-feira (10 de fevereiro). É que dois criminosos armados tentaram assaltar uma barraca de cachorro-quente e os clientes do estabelecimento reagiram. No meio da confusão, um tiro foi disparado pelos bandidos e por muito pouco alguém não ficou ferido.

No momento do assalto, dois casais (com uma mulher grávida entre eles) estavam no local comendo e um dos dois bandidos já chega abordando essas pessoas. Eles reagem, uma briga tem início e um tiro é disparado, o que ocasionou momentos de tensão e desespero.

Depois de levarem o dinheiro da barraca de cachorro-quente, os bandidos fugiram a pé do local. Eles não foram ainda identificados ou localizados pela polícia.

Confira as imagens da ocorrência no portal CGN